LOTO DU SOLHER ET SOUPE AU CHOU Le Soulié Le Soulié Le Soulié Catégories d’évènement: Hérault

Le Soulié

LOTO DU SOLHER ET SOUPE AU CHOU Le Soulié, 28 décembre 2022, Le Soulié Le Soulié. LOTO DU SOLHER ET SOUPE AU CHOU Le Soulie

Salle sous la mairie Le Soulié Hérault

2022-12-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-28 Le Soulié

Hérault Le Soulié Venez nombreux à participer du Grand LOTO avec nombreux lots à gagner. Soupe au Chou offert.

Penser à aporter vos assiettes et couverts Venez nombreux à participer du Grand LOTO avec nombreux lots à gagner. Soupe au Chou offert.

Penser à aporter vos assiettes et couverts https://www.lesolher.fr/ Association Le Solher

Le Soulié

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Soulié Autres Lieu Le Soulié Adresse Le Soulie Salle sous la mairie Le Soulié Hérault Ville Le Soulié Le Soulié lieuville Le Soulié Departement Hérault

Le Soulié Le Soulié Le Soulié Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-soulie-le-soulie/

LOTO DU SOLHER ET SOUPE AU CHOU Le Soulié 2022-12-28 was last modified: by LOTO DU SOLHER ET SOUPE AU CHOU Le Soulié Le Soulié 28 décembre 2022 Hérault Le Soulié Le Soulie Salle sous la mairie Le Soulié Hérault Le Soulié Hérault

Le Soulié Le Soulié Hérault