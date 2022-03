Loto du SAM Athlé Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Loto du SAM Athlé Lesparre-Médoc, 11 mars 2022, Lesparre-Médoc. Loto du SAM Athlé Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc EUR 1.8 De nombreux lots à gagner. Partie enfants

Buvette et petite restauration sur place De nombreux lots à gagner. Partie enfants

Buvette et petite restauration sur place +33 6 51 69 64 57 De nombreux lots à gagner. Partie enfants

Buvette et petite restauration sur place libre de droit

Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-03-07 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Ville Lesparre-Médoc lieuville Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Loto du SAM Athlé Lesparre-Médoc 2022-03-11 was last modified: by Loto du SAM Athlé Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 11 mars 2022 Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde