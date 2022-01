Loto du Rotary Club Martigues Etang de Berre Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-01-23 15:00:00 – 2022-01-23

Martigues Bouches-du-Rhône 5 15 Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver sur le site du Rotary Club Martigues Etang de Berre. Au profit des handicapés de la région de Martigues.

25 quines, 8 cartons pleins dont un carton plein final.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver sur le site du Rotary Club Martigues Etang de Berre.

contact@rotarymartigues.fr +33 4 96 15 13 40 http://rotarymartigues.fr/

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues

