EUR 5 20 7 parties (3 quines et carton plein) + partie surprise.

Buvette et douceurs sur place.

Le Rotary est une organisation de chefs d’entreprise, de commerçants, d’artisans, de fonctionnaires et de membres de professions libérales qui sont déterminés à maintenir une conduite éthique au sein de leur profession.



Les Rotariens savent que leurs efforts, sous le signe de l’idéal de servir, peuvent faire progresser l’entente entre les peuples et la paix.



Nous nous réjouissons à l’idée non seulement de partager les informations, l’amitié rotarienne mais aussi de travailler avec vous pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et des femmes et des hommes du monde entier.

Le Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien organise son loto annuel au gymnase des Salins, à côté du pôle d’échange Casanova, quartier de Ferrières.

Principaux lots : croisière pour 2, week-end thalasso, tv, vélo, électroménager, lots à déguster…

rotary.canalsaintsebastien@gmail.com +33 7 71 81 71 07

