LOTO DU PÈRE NOËL Réding Réding Catégories d’évènement: Moselle

Réding

LOTO DU PÈRE NOËL Réding, 26 décembre 2022, Réding. LOTO DU PÈRE NOËL

rue du Gymnase – Salle Olympie Réding Moselle

2022-12-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-26 20:00:00 20:00:00 Réding

Moselle Réding Un loto du père Noël sera organisé par le Tennis club de Réding, avis à tous les joueurs ! La réservation est obligatoire par téléphone. Une animation sera proposée par James Bund. Sur place, vous trouverez une buvette et de la restauration. +33 6 86 80 95 83 Réding

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Réding Autres Lieu Réding Adresse rue du Gymnase - Salle Olympie Réding Moselle Ville Réding lieuville Réding Departement Moselle

Réding Réding Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reding/

LOTO DU PÈRE NOËL Réding 2022-12-26 was last modified: by LOTO DU PÈRE NOËL Réding Réding 26 décembre 2022 Moselle Réding rue du Gymnase - Salle Olympie Réding Moselle

Réding Moselle