Loto du Nouvel An du Comité des Fêtes de Gourdon, 15 janvier 2023, Salle des Pargueminiers, Gourdon, Lot

Lot Corbeille de la Nouvelle Année (Valeur : 500€, partie Arc en ciel, Tombola).

Buvette sur place À vos cartons! +33 6 88 15 95 01 ©Romi_Lado de Pixabay

