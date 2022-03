Loto du Nénuphar Thouarsais Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Loto du Nénuphar Thouarsais Thouars, 10 avril 2022, Thouars. Loto du Nénuphar Thouarsais À l’orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars

2022-04-10 14:00:00 – 2022-04-10 À l’orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars Deux-Sèvres Thouars Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’AAPPMA Nénuphar Thouarsais ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner. Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’AAPPMA Nénuphar Thouarsais ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner. +33 6 43 38 52 97 Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’AAPPMA Nénuphar Thouarsais ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner. Freepick

À l’orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars

dernière mise à jour : 2022-03-08 par Maison du Thouarsais

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse À l'orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance Ville Thouars lieuville À l'orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Loto du Nénuphar Thouarsais Thouars 2022-04-10 was last modified: by Loto du Nénuphar Thouarsais Thouars Thouars 10 avril 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres