2023-01-28 20:00:00 – 2023-01-28

Côte-d’Or Velars-sur-Ouche EUR 5 5 Le FRV organise un loto le Samedi 28 janvier à partir de 19h00.

Début des jeux à 20h00.

+3000€ de lots.

5€ le carton.

Restauration sur place.

Animé par Isabelle. https://foyer-rural-de-velars-sur-ouche.assoconnect.com/ Salle des 3 ponts Place Osburg Velars-sur-Ouche

