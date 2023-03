Loto du Foyer Socio-Educatif du collège d’Epinac Épinac Épinac Catégories d’Évènement: Épinac

Loto du Foyer Socio-Educatif du collège d'Epinac Salle des Fêtes, 16 place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire

2023-04-01

Saône-et-Loire Épinac EUR 2 6 Le FSE du collège d’Epinac vous invitepour son loto annuel. Les parties de Loto et de Bingo commenceront à 20h, buvette et restauration seront assurées sur place. Plus de 2000€ de lots à gagner, venez nombreux.

Tarifs : Cartons Loto : 1 pour 6€, 2 pour 11€, 3 pour 16€, 4 pour 20€, 4€ le carton supplémentaire. Bingo : 1 partie 2€, 3 parties 7€, 7 parties 10€ +33 3 85 82 40 10 Épinac

