Velles Velles 36330, Velles Loto du foyer rural Velles Velles Catégories d’évènement: 36330

Velles

Loto du foyer rural Velles, 4 décembre 2021, Velles. Loto du foyer rural 15 Rue des Anciens Combattants Velles

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04

Velles 36330 Velles15 Rue des Anciens Combattants 36330 Le Foyer Rural organise un loto. Plusieurs gros lots sont à gagner, 1 séjour au Mont-Saint-Michel, 1 séjour insolite, cartes cadeaux… réservation obligatoire par SMS Loto organisé par le Foyer Rural de Velles celivia36@gmail.com +33 7 54 81 05 50 Le Foyer Rural organise un loto. Plusieurs gros lots sont à gagner, 1 séjour au Mont-Saint-Michel, 1 séjour insolite, cartes cadeaux… réservation obligatoire par SMS ©Foyer rural de Velles

15 Rue des Anciens Combattants Velles

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 36330, Velles Autres Lieu Velles Adresse 15 Rue des Anciens Combattants Ville Velles lieuville 15 Rue des Anciens Combattants Velles