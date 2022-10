LOTO DU FOYER RURAL D’AVÈNE Avène Avène Catégories d’évènement: Avène

Vendredi 21 octobre à 20H30

Loto organisé par le Foyer rural d’Avène à la Salle polyvalente. Mise en place

8 quines doubles

2 cartons pleins

Bingo

Consolante

Loto organisé par le Foyer rural d'Avène à la Salle polyvalente. +33 4 67 23 40 25

