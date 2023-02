Loto du fot Puiseaux Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret 16 EUR Le club de foot de Puiseaux organise un loto. De nombreux lots sont à gagner, comme des bons d’achat, une cave à vin, une tablette…

Ouverture des portes à 18h et début des jeux à 20h.

Restauration sur place.

Parties adultes, enfants et bingos. +33 6 31 99 39 90 ©Club de foot de Puiseaux

