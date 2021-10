Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints, Somme Loto du football Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Catégories d’évènement: Longpré-les-Corps-Saints

Somme

Loto du football Longpré-les-Corps-Saints, 6 novembre 2021, Longpré-les-Corps-Saints. Loto du football Longpré-les-Corps-Saints

2021-11-06 17:00:00 – 2021-11-06

Longpré-les-Corps-Saints Somme Longpré-les-Corps-Saints Vous pourrez gagner :

– VTT

– forfait code

– bons d’achat de 150€, de 40€ et de 25€

– cafetière

– service à fondue

– service à raclette

– trancheuse

micro onde

– bureau enfant etc… 1,50€ le carton

4,50€ les 3 cartons

Pass sanitaire obligatoire et masque fortement conseillé. Inscription possible par téléphone.

Longpré-les-Corps-Saints

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

