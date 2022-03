Loto du foot Salle Orion Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Loto du foot Salle Orion, 18 mars 2022, Mondonville. Loto du foot

Salle Orion, le vendredi 18 mars à 21:00

**L’AS Mondonville foot vous invite le vendredi 18 mars à 21h à son loto !** De nombreux lots à gagner : ————————— Repas-croisière, cave à vin, écouteurs Bluetooth, vélo, machine Nespresso, bons d’achat (Carrefour Market, Leclerc et ses boutiques, Boulanger,…) et bien plus encore ! Tarifs : ——– * Plaque de 6 : 12€ * Plaque de 8 : 15€ * Plaque de 12 : 20€ avec un carton offert * Carton à l’unité : 3€ * Jetons : 1,50€ _Pass sanitaire pour les jeunes de 12 à 16 ans, pass vaccinal pour les +16 ans._ Mondonville – AS Mondonville foot Salle Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Salle Orion Adresse Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Ville Mondonville lieuville Salle Orion Mondonville

Salle Orion Mondonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondonville/

Loto du foot Salle Orion 2022-03-18 was last modified: by Loto du foot Salle Orion Salle Orion 18 mars 2022 Mondonville Salle Orion Mondonville

Mondonville