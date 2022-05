Loto du foot Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey Catégories d’évènement: Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

2022-05-21

2022-05-21 – 2022-05-21

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône Gevigney-et-Mercey Le club de foot de Jussey organise un loto le samedi 21 mai à la salle des fêtes de Gevigney.

Début des parties à 20h (ouverture des portes à 19h).

Buvette et restauration sur place.

Information et réservation au 03 84 68 04 97 ou 06 78 01 58 81. Gevigney-et-Mercey

