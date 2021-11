Saint-Plancard Saint-Plancard Haute-Garonne, Saint-Plancard LOTO DU FOOT EN 14 PARTIES Saint-Plancard Saint-Plancard Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Plancard

LOTO DU FOOT EN 14 PARTIES Saint-Plancard, 12 décembre 2021, Saint-Plancard. LOTO DU FOOT EN 14 PARTIES Saint-Plancard

2021-12-12 21:00:00 – 2021-12-12

Saint-Plancard Haute-Garonne Saint-Plancard 1 Bon d’achat de 500€

2 Bons d’achat de 100€

2 Lots de 10KG de magrets de canard

2 Lots du boucher

2 Lots de l’épicier

1 VTT

12 Bouteilles de champagne

1/2 cochon

1/2 agneaux – longes de porc

Nombreux autres lots

1 carton : 3€ – 4 cartons : 8€ – 10 cartons : 15€

Planche 6 cartons : 10 € , planche 12 cartons : 15 €

planche 18 cartons : 20 €

dernière mise à jour : 2021-11-15

