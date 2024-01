Loto du Comité Saint François Sully-sur-Loire, dimanche 4 février 2024.

Loto du Comité Saint François Sully-sur-Loire Loiret

Début : Dimanche 2024-02-04 12:30:00

– par le Comité Saint François –

De très beaux encore pour ce nouveau loto du Comité St François : Bons d’achat – Repas au restaurant – Electroménager… – 1 ligne, 2 lignes et carton plein sans démarque – Bingo et mini bingo – 1 carte offerte à tous les participants – Sur place, buvette et casse-croûte

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



