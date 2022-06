Loto du Comité Saint François, 19 juin 2022, .

Loto du Comité Saint François

2022-06-19 12:30:00 – 2022-06-19

– par le Comité Saint François –

De très beaux encore pour ce nouveau loto du Comité St François : vol en montgolfière pour 2 personnes – Bons d’achat – Corbeille garnie – Electroménager… – 1 ligne, 2 lignes et carton plein sans démarque – Bingo et mini bingo – 1 carte offerte à tous les participants – Sur place, buvette et casse-croûte

+33 6 75 96 67 67

