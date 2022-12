Loto du Comité des Fêtes Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Des bons d’achats, paniers groumands…

Buvette sur place.

Carton à partir de 2€ Un loto organisé par le Comité des Fêtes de Fuveau avec de nombreux lots à gagner! +33 4 42 50 49 77 Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau

