Loto du Comité des fêtes de Carro Martigues, 7 mai 2022, Martigues.

Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Carro Martigues

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 19:00:00 Maison de Carro Carro

Martigues Bouches-du-Rhône

15 30 Rendez-vous à la Maison de Carro pour le dernier très grand Loto de la saison !

On ne va pas tout vous dévoiler mais il y aura : les paniers garnis gigantesques ; les gros lots de viande : lapin, pintade … ; les fameux jambons crus ; les lots apéritif ou champagne ; de l’électroménager : cave à vin, plancha …



Des dizaines de lots avec pas moins de 7 parties de 3 quines et un carton plein !



Tarif des cartons :

15€ les 4 cartons

20€ les 6 cartons

30€ les 10 cartons



Ouverture des portes à 14h et début des parties à 16h. Attention, aucune réservation possible, limité au 200 premiers arrivés.

Avant l’été, profitez du dernier grand Loto du Comité !

contact@fetesdecarro.fr http://www.fetesdecarro.fr/

Maison de Carro Carro Martigues

dernière mise à jour : 2022-04-04 par