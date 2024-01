Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Martigues, samedi 17 février 2024.

Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Cette année le Comité des fêtes de Carro renouer avec la tradition et vous offre trois lotos pour s’amuser tout l’hiver et surtout gagner des lots utiles ! Rendez-vous à la Maison de Carro.Familles

7 parties de 3 quines et un carton plein.

Attention, aucune réservation possible, limité au 150 premiers arrivés.

On ne va pas tout vous dévoiler mais il y aura :

Les paniers garnis gigantesques.

Les lots apéritif ou champagne.

Un peu d’électroménager. .

Maison de Carro Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17



L’événement Loto du Comité des fêtes de Carro Martigues a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme de Martigues