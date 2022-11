Loto du Comité des fêtes de Carro Martigues, 29 octobre 2022, Martigues.

Loto du Comité des fêtes de Carro

Carro Maison de Carro Traverse Des Pins Martigues 13500 Maison de Carro Carro

2022-10-29 16:00:00 – 2022-10-29

Maison de Carro Carro

Martigues

13500

EUR 15 30 7 parties de 3 quines et un carton plein

Attention, aucune réservation possible, limité au 150 premiers arrivés.

On ne va pas tout vous dévoiler mais il y aura :

Les paniers garnis gigantesques.

Les gros lots de viande : lapin, pintade …

Les fameux jambons crus.

Les lots apéritif ou champagne.

Un peu d’électroménager : cave à vin, plancha …



Tarif des cartons : 15 euros les 4 cartons. 20 euros les 6 cartons. 30 euros les 10 cartons.

Cette année le Comité des fêtes de Carro renouer avec la tradition et vous offre trois lotos pour s’amuser tout l’hiver et surtout gagner des lots utiles !

Rendez-vous à la Maison de Carro, ouverture des portes à 14h et début des parties à 16h.

contact@fetesdecarro.fr http://www.fetesdecarro.fr/

Maison de Carro Carro Martigues

dernière mise à jour : 2022-11-04 par