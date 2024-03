Loto du Comité des Fêtes Burgnac, dimanche 24 mars 2024.

Loto du comité des fêtes organisé dans la salle des fêtes et animé par Cécile.

Très nombreux lots à gagner: des bons d’achats, une imprimante Canon, 3 colis de la ferme Val, cafetière Dolce Gusto, cuiseur à riz, cageot de fruits et de légumes, panier et filet garni, jambon de pays, etc

12 parties à la landaise, partie spéciale à 1€ le carton avec 3 lots surprise, bourriche, avec 30 lots., 1 carton offert.

Buvette, sandwichs et crêpes. 1.5 1.5 EUR.

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

