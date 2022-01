Loto du Comité des Fêtes Blainville-Crevon Blainville-Crevon Catégories d’évènement: Blainville-Crevon

Seine-Maritime

Loto du Comité des Fêtes Blainville-Crevon, 13 mars 2022, Blainville-Crevon. Loto du Comité des Fêtes Blainville-Crevon

2022-03-13 – 2022-03-13

Blainville-Crevon Seine-Maritime Le Comité des Fêtes de Blainville-Crevon vous propose son loto dans la Salle des fêtes. Le Comité des Fêtes de Blainville-Crevon vous propose son loto dans la Salle des fêtes. +33 2 35 92 20 74 Le Comité des Fêtes de Blainville-Crevon vous propose son loto dans la Salle des fêtes. Blainville-Crevon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Blainville-Crevon, Seine-Maritime Autres Lieu Blainville-Crevon Adresse Ville Blainville-Crevon lieuville Blainville-Crevon