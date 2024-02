Loto du Comité de Jumelage Halle paysanne Les Eyzies, dimanche 25 février 2024.

Le Comité de Jumelage Les Eyzies/Puente Viesgo organise un loto avec de nombreux lots bon d’achat de 200€, crêpière, appareil à raclette, jambon du pays, paniers gourmands, vins, lots divers. Une bourriche sera ensuite proposée, un jambon, un carton de vins et des lots divers seront à gagner (2€ la case, 5€ les 3). Buvette, crêpes et beignets à déguster. Ouverture des portes à 13h, début du loto à 14h30. EUR.

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 13:00:00

fin : 2024-02-25



L’événement Loto du Comité de Jumelage Les Eyzies a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère