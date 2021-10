Isdes Isdes Isdes, Loiret Loto du Comité de Jumelage Isdes Luzice Isdes Isdes Catégories d’évènement: Isdes

Loiret

Loto du Comité de Jumelage Isdes Luzice Isdes, 14 novembre 2021, Isdes. Loto du Comité de Jumelage Isdes Luzice 2021-11-14 13:00:00 14:00:00 – 2021-11-14

Isdes Loiret Isdes – par le Comité de Jumelage Isdes Luzice – Téléviseur, aspirateur, crêpière, enceinte Bluetooth 400W, chauffe-matelas, Balai vapeur, Tourne disque vinyle, Imprimante, Repas gastronomiques, cadre photos numérique, cartons de vin… et encore de très nombreux et beaux lots à gagner! PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – +33 6 88 10 15 55 – par le Comité de Jumelage Isdes Luzice – Téléviseur, aspirateur, crêpière, enceinte Bluetooth 400W, chauffe-matelas, Balai vapeur, Tourne disque vinyle, Imprimante, Repas gastronomiques, cadre photos numérique, cartons de vin… et encore de très nombreux et beaux lots à gagner! PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Isdes, Loiret Autres Lieu Isdes Adresse Ville Isdes lieuville 47.67161#2.25507