Loto du Comité de Jumelage Arbois Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Loto du Comité de Jumelage Arbois, 22 janvier 2023, Arbois . Loto du Comité de Jumelage Champ-de-Mars Hall Sportive Arbois Jura Hall Sportive Champ-de-Mars

2023-01-22 – 2023-01-22

Hall Sportive Champ-de-Mars

Arbois

Jura au profit de l’aide à Douroula, ville jumelle du Burkina Faso Lots uniquement en bons d’achat de 10€ à 500€: 19 parties + 1 spéciale & 1 « association » Vente des cartes à partir de 12h30 Organisé par le comité de jumelage d’Arbois, vignes & villages jumelage.arbois@gmail.com Hall Sportive Champ-de-Mars Arbois

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Arbois Jura Hall Sportive Champ-de-Mars Ville Arbois lieuville Hall Sportive Champ-de-Mars Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Loto du Comité de Jumelage Arbois 2023-01-22 was last modified: by Loto du Comité de Jumelage Arbois Arbois 22 janvier 2023 Arbois Champ-de-Mars Hall Sportive Arbois Jura Jura

Arbois Jura