Aumale Seine-Maritime Le Comité de Jumelage d’Aumale et de son canton organise son loto le dimanche 22 mai.

Salle des fêtes

12h30 : Ouverture des portes / 14h : Début des jeux

Animé par Alain – Spécial bons d’achats – 40 tirages

Buvette et restauration sur place

