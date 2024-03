LOTO DU COLLÈGE Salle des fêtes La Canourgue, dimanche 10 mars 2024.

LOTO DU COLLÈGE Salle des fêtes La Canourgue Lozère

Le Foyer socio-éducatif du Collège sport nature de La Canourgue organise son Loto à la salle des fêtes du village à partir de 14h ! 400€de bons d’achats, des paniers garnis et d’autres nombreux lots à gagner…

Tarif 2.50€ le carton

Restauration et b…

Restauration et buvette sur place. 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10

Salle des fêtes Place au Blé

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

