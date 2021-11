Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône, Rognonas Loto du Club Taurin Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognonas

Loto du Club Taurin Rognonas, 26 novembre 2021, Rognonas. Loto du Club Taurin Place Du marché Centre culturel de Rognonas Rognonas

2021-11-26 – 2021-11-26 Place Du marché Centre culturel de Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhône Rognonas Nombreux lots : jambon, demi agneau, téléviseur, tablette, super palox garni,…

5 € le carton.

15 € les quatre cartons.

20 € les six cartons. Loto du Club Taurin de Rognonas. +33 4 90 94 09 44 Nombreux lots : jambon, demi agneau, téléviseur, tablette, super palox garni,…

5 € le carton.

15 € les quatre cartons.

20 € les six cartons. Place Du marché Centre culturel de Rognonas Rognonas

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognonas Autres Lieu Rognonas Adresse Place Du marché Centre culturel de Rognonas Ville Rognonas lieuville Place Du marché Centre culturel de Rognonas Rognonas