Loto du Club la Joie de Vivre au profit du téléthon salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Pardoux-Isaac

Loto du Club la Joie de Vivre au profit du téléthon salle des fêtes, 21 novembre 2023, Saint-Pardoux-Isaac . Loto du Club la Joie de Vivre au profit du téléthon 1400 rue des Serres salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne salle des fêtes 1400 rue des Serres

2023-11-21 14:30:00 – 2023-11-21

salle des fêtes 1400 rue des Serres

Saint-Pardoux-Isaac

Lot-et-Garonne Le club de La Joie de Vivre propose un loto au profit du Téléthon avec de nombreux lots à gagner. Le club de La Joie de Vivre propose un loto au profit du Téléthon avec de nombreux lots à gagner. +33 5 53 94 28 73 Club de la joie de vivre salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac

dernière mise à jour : 2022-09-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Pardoux-Isaac Autres Lieu Saint-Pardoux-Isaac Adresse Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne salle des fêtes 1400 rue des Serres Ville Saint-Pardoux-Isaac Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac

Loto du Club la Joie de Vivre au profit du téléthon salle des fêtes 2023-11-21 was last modified: by Loto du Club la Joie de Vivre au profit du téléthon salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 21 novembre 2023 1400 rue des Serres salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac

Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne