Loto du Club du 3ème âge Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Catégories d’évènement: Allemans-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Loto du Club du 3ème âge Allemans-du-Dropt, 23 janvier 2022, Allemans-du-Dropt. Loto du Club du 3ème âge Allemans-du-Dropt

2022-01-23 14:30:00 – 2022-01-23

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Allemans-du-Dropt Grand loto organisé par l’association GAIETÉ ET LOISIRS. Petit loto organisé par l’association GAIETÉ ET LOISIRS. +33 5 53 20 24 69 Grand loto organisé par l’association GAIETÉ ET LOISIRS. 123

Allemans-du-Dropt

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’évènement: Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne Autres Lieu Allemans-du-Dropt Adresse Ville Allemans-du-Dropt lieuville Allemans-du-Dropt