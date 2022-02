LOTO DU CLUB DE PETANQUE D’ARZENS FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens Arzens Catégories d’évènement: Arzens

Aude

LOTO DU CLUB DE PETANQUE D’ARZENS FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens, 5 mars 2022, Arzens. LOTO DU CLUB DE PETANQUE D’ARZENS

FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens, le samedi 5 mars à 20:00

LOTO DU CLUB DE PETANQUE AVEC 16 QUINES AVEC LONGE DE PORC,MAGRETS, LOT FERMIER … 4 CARTONS PLEINS AVEC DES BONS D’ACHAT DE 100 A 200 € BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

10,00 € LES 5 CARTONS 20,00 € LES 12 CARTONS

LOTO FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens PLACE DE L’EUROPE 11290 ARZENS Arzens Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Arzens, Aude Autres Lieu FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens Adresse PLACE DE L'EUROPE 11290 ARZENS Ville Arzens lieuville FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens Arzens Departement Aude

FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens Arzens Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzens/

LOTO DU CLUB DE PETANQUE D’ARZENS FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens 2022-03-05 was last modified: by LOTO DU CLUB DE PETANQUE D’ARZENS FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens 5 mars 2022 Arzens FOYER MUNICIPAL 11290 Arzens Arzens

Arzens Aude