Gignac Hérault EUR 13 19 Le comité des fêtes organise son loto.

Quine 30 euros , double quine 40 euros, Carton plein 50 euros et deux à 100 euros. Bingo spécial à 100 euros en bons d’achats Intermarché. Tombola. Buvette dans le respect des règles sanitaires.

13 euros les 9 cartons – 16 euros les 16 cartons

Tombola : 2 euros les 4 billets – 3 euros les 7 billets Le comité des fêtes organise son loto.

