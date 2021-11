Charpey Charpey Charpey, Drôme Loto du BBRM Charpey Charpey Catégories d’évènement: Charpey

Drôme

Loto du BBRM Charpey, 20 novembre 2021, Charpey.

2021-11-20 19:00:00

Charpey Drôme Charpey EUR 2.5 2.5 5 parties à thèmes (avec les mèmes cartons)

Gastronomie

Vins et Fromages

Parties à l’envers

Sports et Loisirs

Plantes et Jardins

1 partie pour les Jeunes licenciés du BBRM

= 250 quines et + de 6000 € de Valeur

Buvette -Frites -Sandwichs -Hot-dog – Gâteaux +33 4 75 47 28 10 http://interclubs-bbrm.footeo.com/ Charpey

