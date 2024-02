LOTO DU BASKET SAUVIAN Sauvian, dimanche 25 février 2024.

LOTO DU BASKET SAUVIAN Sauvian Hérault

L’ABSSL organise un loto avec de gros lots à remporter, alors n’hésitez plus et venez tentez votre chance !

L’ABSSL organise un loto avec de gros lots à remporter, alors n’hésitez plus et venez tentez votre chance ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25

Sauvian 34410 Hérault Occitanie absslbasket@gmail.com

L’événement LOTO DU BASKET SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2024-02-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE