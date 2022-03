LOTO DU BASKET Salle Polyvalente Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

LOTO DU BASKET Salle Polyvalente, 13 mai 2022, Montrabé. LOTO DU BASKET

Salle Polyvalente, le vendredi 13 mai à 21:00

Super loto de printemps ! Séjours, électro-ménager, TV, tablette, bons d’achat, paniers garnis, jambons, 1/2 cochon, agneau et pleins d’autres lots à gagner !

3€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 6 cartons (1 carton offert sur présentation du flyer) – Tombola (5 lots à gagner) – A l’entracte, partie organisée au profit du Téléthon – Pas de réservation, ouverture des portes à partir de 19h30

Organisé par le BCLM Salle Polyvalente Allée Antoine Candela, 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse Allée Antoine Candela, 31850 Montrabé Ville Montrabé lieuville Salle Polyvalente Montrabé Departement Haute-Garonne

Salle Polyvalente Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

LOTO DU BASKET Salle Polyvalente 2022-05-13 was last modified: by LOTO DU BASKET Salle Polyvalente Salle Polyvalente 13 mai 2022 Montrabé Salle polyvalente Montrabé

Montrabé Haute-Garonne