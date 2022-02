LOTO DU BASKET CLUB THERMAL Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

LOTO DU BASKET CLUB THERMAL
SALLE BRASSENS Espace A.Chedid
Contrexéville

2022-03-05 20:00:00

Contrexéville Vosges Loto organisé par le Basket Club Thermal.

De nombreux lots à gagner dont un voyage d’une semaine pour deux personnes.

Restauration sur place.

1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 6 cartons 20€ / le 7ème gratuit Ouverture des portes à 19h.

Pas de réservations. basketclubthermal@gmail.com +33 6 74 62 61 37 Mme LAMOULINE

SALLE BRASSENS Espace A.Chedid
Contrexéville

