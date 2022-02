Loto Drive Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois Catégories d’évènement: Saint-Sernin-du-Bois

Saône-et-Loire

Loto Drive Saint-Sernin-du-Bois, 13 février 2022, Saint-Sernin-du-Bois. Loto Drive Salle Polyvalente Route de Saint-Sernin Saint-Sernin-du-Bois

2022-02-13 13:00:00 – 2022-02-13 Salle Polyvalente Route de Saint-Sernin

Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire Saint-Sernin-du-Bois EUR 30 2e Loto Drive de la région. Ouverture 13h, début des parties 14h30, 12 parties, 4000€ de Dotation.

Pas de Restauration mais buvette sur place. comitedesfetes71200@gmail.com 2e Loto Drive de la région. Ouverture 13h, début des parties 14h30, 12 parties, 4000€ de Dotation.

Pas de Restauration mais buvette sur place. Salle Polyvalente Route de Saint-Sernin Saint-Sernin-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sernin-du-Bois, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Sernin-du-Bois Adresse Salle Polyvalente Route de Saint-Sernin Ville Saint-Sernin-du-Bois lieuville Salle Polyvalente Route de Saint-Sernin Saint-Sernin-du-Bois Departement Saône-et-Loire

Loto Drive Saint-Sernin-du-Bois 2022-02-13 was last modified: by Loto Drive Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois 13 février 2022 Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire