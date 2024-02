LOTO DIANE TEYRANNAISE Teyran, dimanche 18 février 2024.

LOTO DIANE TEYRANNAISE Teyran Hérault

Le dimanche 18 février à 16h, la Diane Teyrannaise organisera à la salle des fêtes son traditionnel loto annuel (17 quines).

Parmi les lots, divers et variés, une télévision et un gain de 100 € en bons d’achat (cartons pleins) et diverses quines avec notamment 4 machines à café expresso, des jambons, des bons d’achat et des faisans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18

Teyran 34820 Hérault Occitanie

