Loto d’Herment Herment Herment Catégories d’évènement: Herment

Puy-de-Dôme

Loto d’Herment Herment, 3 avril 2022, Herment. Loto d’Herment Herment

2022-04-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Herment Puy-de-Dôme Herment Puy-de-Dôme L’APE Herment Verneugheol organise son Loto annuel. 1500€ de lots à gagner : un vol en montgolfière pour 2, une table de jeux 5 en 1, carte cadeau culturelle, 1 nuit en hébergement insolite… Achat des cartes le jour même ou auprès des élèves. jenni.michel24@gmail.com +33 6 84 16 24 25 Herment

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails Catégories d’évènement: Herment, Puy-de-Dôme Autres Lieu Herment Adresse Ville Herment lieuville Herment Departement Puy-de-Dôme

Herment Herment Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herment/

Loto d’Herment Herment 2022-04-03 was last modified: by Loto d’Herment Herment Herment 3 avril 2022 Herment Puy-de-Dôme

Herment Puy-de-Dôme