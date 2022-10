Loto d’Halloween Rumersheim-le-Haut, 5 novembre 2022, Rumersheim-le-Haut. Loto d’Halloween

salle de musique Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

2022-11-05 14:30:00 – 2022-11-05 Rumersheim-le-Haut

Haut-Rhin Rumersheim-le-Haut EUR Venez déguisés et tentez de gagner de nombreux lots. À partir de 8 ans : 14h30. De 3 à 7 ans : 16h30. +33 6 14 84 79 09 Rumersheim-le-Haut

dernière mise à jour : 2022-10-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rumersheim-le-Haut Autres Lieu Rumersheim-le-Haut Adresse salle de musique Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach Ville Rumersheim-le-Haut lieuville Rumersheim-le-Haut Departement Haut-Rhin

Loto d’Halloween Rumersheim-le-Haut 2022-11-05 was last modified: by Loto d’Halloween Rumersheim-le-Haut Rumersheim-le-Haut 5 novembre 2022 Haut-Rhin Rumersheim-le-Haut salle de musique Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin