Loto d’Halloween Rumersheim-le-Haut, 6 novembre 2021, Rumersheim-le-Haut.

Loto d’Halloween Rumersheim-le-Haut

2021-11-06 14:30:00 – 2021-11-06 18:00:00

Rumersheim-le-Haut 68740 Rumersheim-le-Haut

EUR Venez déguisés et tentez de gagner de nombreux lots. Buvette et petite restauration : crêpes, gâteaux et pleins d’autres gourmandises… À partir de 8 ans : 14h30-16h. De 3 à 7 ans :16h30-18h. Inscription par mail : basket.rumersheim@gmail.com

Venez déguisés et tentez de gagner de nombreux lots. Buvette et petite restauration : crêpes, gâteaux et pleins d’autres gourmandises… À partir de 8 ans : 14h30-16h. De 3 à 7 ans :16h30-18h. Inscription par mail : basket.rumersheim@gmail.com

Rumersheim-le-Haut

dernière mise à jour : 2021-10-28 par