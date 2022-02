Loto des Voitures à Pédales Château du Diable Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Loto des Voitures à Pédales Château du Diable, 23 avril 2022, Cenon. Loto des Voitures à Pédales

Château du Diable, le samedi 23 avril à 14:30 Entrée libre / tout public

Le Club des voitures à pédales organise un loto où de nombreux lots sont à gagner pour les plus chanceux! Château du Diable 88 Cours Victor Hugo 33150 Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Château du Diable Adresse 88 Cours Victor Hugo 33150 Ville Cenon lieuville Château du Diable Cenon Departement Gironde

Château du Diable Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Loto des Voitures à Pédales Château du Diable 2022-04-23 was last modified: by Loto des Voitures à Pédales Château du Diable Château du Diable 23 avril 2022 Cenon Château du Diable Cenon

Cenon Gironde