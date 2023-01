Loto des Savants Maillane Maillane Maillane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-02-11 17:00:00

Bouches-du-Rhône Maillane Loto organisé par l’association des Savants au Centre Frédéric Mistral.

De nombreux lots gagner : électroménager, console, bons d’achat…

Apéro musical à 19h30.



Snacking et buvette sur place. Loto organisé par l’association des Savants. +33 7 70 86 20 65 Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane

