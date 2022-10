LOTO DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hrault

LOTO DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout, 15 octobre 2022, La Salvetat-sur-Agout. LOTO DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SALVETAT

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hrault

Hrault Loto des Sapeurs Pompiers.

15 quines doubles, 2 cartons pleins et 1 consolante.

Venez nombreux pour participer au loto des Sapeurs-Pompiers des nombreux lots sont à gagner, vous pouvez également profiter de la vente de gâteaux, de boisson et de T-Shirts.

