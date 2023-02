Loto des parents d’élèves Salle Polyvalente Bidos Bidos Catégories d’Évènement: Bidos

Pyrénées-Atlantiques

Loto des parents d'élèves Salle Polyvalente, 24 février 2023, Bidos

2023-02-24 – 2023-02-24

Salle Polyvalente Avenue d’Espagne

Bidos

Pyrenees-Atlantiques Bidos 2 2 EUR L’association des parents d’élèves de l’école de Bidos organise un loto.

Parmi les lots : voyage et bons d’achat.

