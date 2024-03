Loto des parents d’élèves des écoles de St Cricq Salle Polyvalente Ledeuix, samedi 9 mars 2024.

Loto des parents d’élèves des écoles de St Cricq Salle Polyvalente Ledeuix Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves des écoles de St Cricq organise ce jour leur loto.

10 parties + une partie chinoise et une partie enfant.

Gagnez des bons d’achat de 150 €, des nuitées en cabane et bien d’autres lots…

Buvette et restauration sur place (quiche, pizza, crêpes et pâtisseries).

Pas de réservation, places limitées. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09 23:30:00

Salle Polyvalente Rue de la Marque

Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape-stcricq@hotmail.com

L’événement Loto des parents d’élèves des écoles de St Cricq Ledeuix a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn