Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 14 mai à 14:30

Après une petite **ballade-cueillette dans les Potagers du monde**, venez créer votre propre **jeu des odeurs** avec des végétaux odorants. **Cet atelier est accessible au public en situation de handicap visuel, mental, cognitif et psychique, maximum 7 personnes.** Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap. [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédits photo : ©maevaF_

inclus dans le billet d'entrée des Jardins du Muséum

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T15:45:00

