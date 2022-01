Loto des Jeunes Agriculteurs d’Yvetot Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Loto des Jeunes Agriculteurs d’Yvetot Yvetot, 11 février 2022, Yvetot. Loto des Jeunes Agriculteurs d’Yvetot Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang

Yvetot Seine-Maritime Yvetot De nombreux lots à gagner. De nombreux lots à gagner. +33 7 82 95 99 51 De nombreux lots à gagner. Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

dernière mise à jour : 2022-01-29 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l'Étang Ville Yvetot lieuville Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l'Étang Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Loto des Jeunes Agriculteurs d’Yvetot Yvetot 2022-02-11 was last modified: by Loto des Jeunes Agriculteurs d’Yvetot Yvetot Yvetot 11 février 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime